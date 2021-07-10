Выплату надбавок медикам за борьбу с коронавирусом могут заменить на систему поощрений

Надбавки медработникам за борьбу с коронавирусом должны быть постепенно замещены системными мерами поддержки и мотивации. Об этом сказал на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

С начала пандемии мы выплачиваем существенные надбавки медработникам, задействованным в борьбе с вирусом, - это временная норма. Я повторяю, временная. Всего на эти цели мы направили более 200 млрд тенге. Следует понимать, что средства госбюджета должны расходоваться и на другие приоритеты. При этом работа медиков всегда сопряжена с профессиональной опасностью, поэтому с ростом вакцинации надбавки должны быть постепенно замещены системными мерами поддержки и мотивации, действующими вне зависимости от эпидемиологической ситуации, - сказал Токаев.

По его словам, сейчас Минздравом предложены варианты поддержки медиков, работающих в особо вредных условиях труда, обсуждаются доплаты для отдельных категорий работников за психоэмоциональные и физические нагрузки.

Вкупе с постепенным повышением зарплат данные мероприятия могли бы стать базовой мерой для системы оплаты труда медработников. Правительству поручается в двухмесячный срок выработать решение. Пока единой позиции нет, - констатировал президент.

Оксана Скибан, Нур-Султан