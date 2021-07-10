Какие заболевания выявили у призывников в ходе медкомиссии в Казахстане в 2021 году

Заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба подполковник Азамат Дусимов рассказал корреспонденту zakon.kz. об итогах призывной кампании.

- Расскажите, как прошел призыв? Какое количество молодых людей было призвано? В каких войсках стремятся служить призывники?

- В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан весенняя призывная кампания проведена с марта по июнь месяц. В этот промежуток времени мы укомплектовали Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования военнослужащими срочной службы. Общее количество - более 30 тысяч. На первом этапе мы комплектовали Пограничную службу, затем - Вооруженные силы и Службу государственной охраны, следующим этапом были Министерство по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия Республики Казахстан. Каких-то существенных проблем по комплектованию не было.

- Какие заболевания выявляются у призывников чаще всего в ходе медицинской комиссии?

- В период медицинского освидетельствования все призывники проходят несколько этапов. Это районное, областное и так далее. Именно на районном уровне у нас проходит большой отсев призывников по заболеваниям, связанным со зрением в первую очередь, второе - это желудочно-кишечный тракт и неврологические заболевания: сколиозы, протрузии позвоночника. В первую очередь причина этих заболеваний в том, что наша молодежь мало занимается спортом, вторая причина - сейчас практически все находятся в гаджетах, поэтому заболевания глаз, это острота зрения, с этим проблемы, и всевозможные фастфуды, которые влияют на кишечник, желудок. Призывники дополнительно проходят медицинское обследование в обязательном порядке. В соответствии с новыми требованиями к военно-медицинскому освидетельствованию все призывники в обязательном порядке проходят УЗИ брюшной полости, и некоторые заболевания в этот период даже выявляются.

- Можно ли поступить на воинскую службу по контракту, либо в высшее военное учебное заведение после окончания срочной службы или во время нее?

- Да, такое право есть. Оно предусмотрено Законом Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащего". Военнослужащий срочной службы в период прохождения срочной воинской службы имеет право поступить на воинскую службу по контракту, но там есть такое требование: наличие высшего образования, средне-специального образования, либо среднетехнического образования. После 6 месяцев воинской службы он имеет право написать рапорт и поступить на воинскую службу по контракту, соответственно, должен пройти медицинское освидетельствование, собрать весь перечень документов. И командир части уже принимает решение о приеме его на воинскую службу по контракту и назначению на вакантную должность.

По высшим военным учебным заведениям. Военнослужащий по призыву также имеет право поступить в любое высшее учебное заведение. Для этого должен собрать перечень документов, пройти медицинское освидетельствование и обратиться с рапортом. Но прежде во всех воинских частях проводится разъяснительная, агитационная работа среди военнослужащих срочной службы, потому что у нас ежегодно увеличивается количество военнослужащих срочной службы, которые поступают в высшие учебные заведения, которые действительно решили связать свою жизнь с воинской службой.

- Как осуществлялась отправка к месту службы в условиях ужесточенного карантина?

- По итогам 2020 года местные органы военного управления приобрели большой практический опыт в данном вопросе. Весной текущего года все призывники, все военнослужащие местных органов военного управления, врачи-специалисты были оснащены всеми необходимыми средствами защиты. Это маски, антисептики, перчатки. На областных сборных пунктах у нас организованы две зоны - чистая и грязная. В грязную зону прибывают призывники из районов, проходят термометрию, сдают ПЦР-тесты. И только призывники с отрицательным результатом имеют право дальше проходить этап. Кроме того, у нас призывники по прибытии в воинскую часть повторно сдают ПЦР-тесты и проходят 14-дневный карантин.