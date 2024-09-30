В Казахстане увеличили число призывников в 2024 году

Правительство постановлением от 26 сентября 2024 года внесло изменения в свое постановление о реализации указа президента об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве граждан РК на срочнную воинскую службу в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Поправками акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента предписано организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 40 202 человека в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Ранее планировалось призвать в армию в текущем году 39 180 казахстанцев.

Постановление введено в действие с 26 сентября 2024 года.

Мы сообщали, что в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года было призвано в армию 37 056 человек в возрасте от 18 до 27 семи лет.