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Законодательство РК

В Казахстане увеличили число призывников в 2024 году

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 12:02 Фото: akorda.kz
Правительство постановлением от 26 сентября 2024 года внесло изменения в свое постановление о реализации указа президента об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве граждан РК на срочнную воинскую службу в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Поправками акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента предписано организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 40 202 человека в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Ранее планировалось призвать в армию в текущем году 39 180 казахстанцев.

Постановление введено в действие с 26 сентября 2024 года.

Мы сообщали, что в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года было призвано в армию 37 056 человек в возрасте от 18 до 27 семи лет.

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