Токаев выразил соболезнования Президенту Бангладеш

10 июля 2021, 17:33
Фото: ©reuters

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Бангладеш Мухаммеду Абдул Хамиду, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял весть о гибели и пострадавших гражданах в результате пожара на фабрике в городе Рупгандж.

Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в телеграмме.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?