Как казахстанцы помогают спасти скот в засушливых регионах

Волонтеры присоединились к жителю Туркестанской области Курмету Талапказы с целью спасти гибнущий от голода скот. Они образовали бригады косильщиков, чтобы помочь с сенокосом, а также высылают деньги на закуп сена пострадавшим хозяйственникам, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Я наткнулся на видео, где Курмет один косит сено, призывая людей помочь западным регионам, где у людей от засухи гибнет скот. Я выписался из больницы, объяснил все родителям и уехал сюда. Хочу сказать всем: "Присоединяйтесь! Это общая беда. Мы все должны помочь", - говорит житель Талдыкоргана Муратбек Солтанбай.

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Отмечается, что Курмет стал настоящим народным героем. На помощь к нему спешат люди со всех уголков страны. Бригады волонтеров сейчас приступила к покосу камыша вдоль трассы Шымкент-Жетысай в Сарыагашском районе. Работают вручную, так как технике туда не заехать.

Вся эта земля находится в частной собственности, но камыш обычно не скашивают. И нам разрешили его скосить и забрать. Здесь вот 10 гектаров, там еще 6 гектаров отдали на покос. Мы благодарны за помощь, многие помогают, - рассказывает житель Ленгера Нурлыбай Татаев.

Такая же работа сейчас идет во всех регионах страны. Волонтеры заготавливают сено в Сарыагаше, Келесе, Казыгурте, Шардаре, Жетысае. Под руководством Курмета в одной только Туркестанской области заготовили 100 тыс. тюков сена. Для их перевозки наняли шесть вагонов, нужна техника для перевозки тюков на железную дорогу. Многие перечисляют деньги для покупки сена, аренды техники, некоторые сами покупают и пересылают сено – помощь идет отовсюду, говорит Курмет.

За две-три недели мы надеемся собрать около 300 тыс. тюков сена. Потому что сейчас народ объединился, многие стараются помочь. Огромное спасибо всем. Я не обязываю никого. Я просто считаю, что это наше общее дело – спасти гибнущий скот, поддержать людей, - делится волонтер Курмет Талапказы.

Как уточняется, в последние дни на юге страны столбики термометров не снижаются ниже +45 градусов.