Президент Туркменистана доверил сыну экономический блок в правительстве

Президент Туркменистана назначил сына Сердара Бердымухамедова заместителем председателя Кабинета министров по экономическим, банковским вопросам и международным финансовым организациям, сообщает zakon.kz.

Как пишет государственная газета "Золотой век", 9 июля на расширенном заседании Кабинета министров стало известно, что Бердымухамедов-младший освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты и вышел из состава Госсовета безопасности.

Гурбангулы Бердымухамедов поручил сыну провести с другими вице-премьерами совещание по проекту государственного бюджета на 2022 год, а также подготовить и утвердить инвестиционную программу. Также Сердар стал представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран-членов СНГ и ответственным куратором по Балканскому велаяту.

До начала 2021 года Сердар Бердымухамедов занимал различные должности в государственных органах и министерствах. В феврале 2021 года отец назначил его сразу вице-премьером и одновременно главой Высшей контрольной палаты и членом Совета безопасности. В правительстве Туркменистана есть несколько вице-премьеров, но именно сыну президента было поручено ездить в Москву на встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым.

С мая 2020 года Бердымухамедов-младший председательствует в ассоциации "Туркменские алабаи". В апреле 2021-го отец уступил сыну должность президента ассоциации ахалтекинского коневодства. Сердара стали показывать чаще на государственном телевидении и публиковать его фотографии на первых полосах госпрессы.