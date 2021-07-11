Двое экс-жителей ВКО заплатят более 500 тыс. тенге за двойное гражданство

При проверке документов сотрудниками миграционной службы ДП ВКО установлены двое жителей поселка Новая Бухтарма 47-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые не сообщили о приобретении гражданства России, передает zakon.kz.

Установлено, что правонарушители в августе 2019 года без снятия с регистрационного учета по месту жительства выехали в Россию, где и приняли гражданство в 2020 году.

У иностранцев были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 496 КРКобАП, в виде штрафа 200 МРП (583 400 тенге), - рассказал altaynews начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

В соответствие с Конституцией Республики Казахстан двойное гражданство в стране не допускается. Согласно статье 21 Закона РК "О гражданстве Республики Казахстан" в случае приобретения гражданства другого государства необходимо уведомить подразделения миграционной службы в течение 30 календарных дней со дня приобретения.

Так, за четыре дня проведения ОПМ "Нелегал-Трафик" за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности привлечено более 500 граждан, выдворено за пределы страны 22 лица. Сокращен срок пребывания в стране 123 иностранцам.