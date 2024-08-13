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Законодательство РК

Жителя ВКО с казахстанско-российским гражданством наказали

Жителя ВКО наказали за двойное гражданство, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 16:44 Фото: ДП ВКО
В Восточно-Казахстанской области наказали молодого человека, который принял гражданство России, но не сдал документы РК, сообщает Zakon.kz.

Нарушителя установили при оказании государственных услуг.

"Как оказалось, в мае 2024 года 21-летний житель Глубоковского района оформил российское гражданство, при этом не сдав документы Республики Казахстан. О нарушении законодательства стало известно, когда парень спустя месяц после смены гражданства, использовал казахстанское удостоверение личности в ЦОНе при запросе дубликата аттестата о среднем образовании", – сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Полиция изъяла документы, удостоверяющие личность гражданина РК.

"В отношении иностранца зарегистрирована утрата казахстанского гражданства, а сам он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 МРП", – добавили в полиции.

Миграционная служба напомнила, что согласно Конституции Казахстана, двойное гражданство в стране не допускается.

В июле 2024 года похожий случай произошел с парой из США: у них выявили двойное гражданство и оштрафовали.

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