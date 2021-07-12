815 зараженных КВИ казахстанцев находятся в тяжелом состоянии

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 12 июля, сообщает zakon.kz.

На 12 июля лечение от КВИ продолжают получать 41 980 человек (40 545+ и 1435 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 568 пациентов, на амбулаторном уровне - 28 412 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 815 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести - 189 пациентов,

• на аппарате ИВЛ - 126 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 12 июля 2021 года

10.07.2021 г. зафиксировано 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 50 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 57 900, летальных случаев - 1032, выздоровевших - 52 973.

На 12 июля в Казахстане первым компонентом провакцинировано 4 372 235 человек, вторым компонентом - 2 442 715 человек.