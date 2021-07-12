Сейф с миллионами украли у жителя Сарыагаша

Сейф с деньгами и золотыми изделиями вынесли воры из дома жителя Сарыагаша, сообщает zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте МВД РК, в дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что в его дом проникли неизвестные и похитили сейф с золотыми изделиями и 11 тыс. долларов США.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 188 УК РК “Кража”. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 10 млн тенге, - говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий районные полицейские задержали подозреваемых - двух братьев, местных жителей. Один из них оказался ранее судимым.

Следствием установлено, что подозреваемые дождались, когда в доме будут отсутствовать люди, а затем перелезли через забор во двор потерпевшего, вскрыли окна и проникли внутрь дома. Домушники похитили из спальни сейф и скрылись с места преступления. После чего на окраине поселка взломали сейф. Злоумышленники забрали золотые изделия и деньги, а сейф выбросили. Похищенное имущество они реализовали, а деньги потратили на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Выясняется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, - отмечается в сообщении.