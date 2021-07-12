В Казахстане похолодает

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 13-15 июля, сообщает zakon.kz.
Согласно прогнозу, ожидается прохладная, дождливая погода.
На погоду большей части республики будет оказывать влияние циклон и связанные с ним фронтальные разделы, в результате ожидается неустойчивый характер погоды. В связи с этим пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре и на востоке - сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, шквалом и порывистым ветром. РГП "Казгидромет"
На западе температура воздуха ночью +12+22 градуса, днем +25+35 градусов. На севере, северо-западе республики температура воздуха ночью ожидается +7+20 градусов, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +12+28 градусов.
В центре и на востоке страны температура воздуха ночью +8+20 градусов, днем - от +15 до 28 градусов. На юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +12+23 градуса, дневная +25+32 градуса.
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