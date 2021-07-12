Более 300 казахстанцев обманул застройщик в Нур-Султане

Департаментом полиции Нур-Султана расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководства ТОО "Expolis Invest VM" при строительстве МЖК "Royal EXPO apartments", сообщает zakon.kz.

В настоящее время в полицию с заявлением обратились 280 потерпевших. В ходе досудебного расследования установлено, что от действий руководства ТОО "Expolis Invest VM" пострадало более 300 человек, проживающих в разных регионах страны. Департамент полиции Нур-Султана просит дольщиков, пострадавших от действий застройщика, обратиться в Следственное управление по телефонам: 71-62-85, 8-775-968-77-34. пресс-служба ДП Нур-Султана

В целях недопущения подобных ситуаций при составлении договоров о долевом строительстве с застройщиками нужно обращать внимание на следующие аспекты:

данные о точном юридическом адресе проектировщика и компании-застройщика;

документы, подтверждающие прохождение государственной регистрации компании;

сведения об учредителях компании, а также учредителях проектировщиков;

наличие лицензии от компетентных органов, в которой указано разрешение на строительство за счет привлечения денежных средств от физических лиц;

документы, подтверждающие право компании на землю, где будет вестись строительство;

разрешение, выданное УГАСК на возведение объекта;

сведения об этапах строительства и данные о сроках его окончания;

проверить, нет ли вашего застройщика в списке недобросовестных застройщиков.

В мае 2020 года акимат столицы совместно с прокуратурой в результате мониторинга выявил 46 строительных компаний, незаконно привлекающих деньги дольщиков.