Депутаты Мажилиса обсудили с жителями Атырауской области актуальные для региона вопросы

Вопросы строительства автодороги, а также проблемы жителей сел Аккистау и Жанбай Атырауской области обсудили депутаты Мажилиса, члены фракции Nur Otan Дюсенбай Турганов и Нурлыбек Ожаев в ходе работы в регионе, передает zakon.kz.

Мажилисмены ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги Атырау - Астрахань, которое должно завершиться до конца 2022 года. Несмотря на то, что строительство автотрассы не прекращалось даже во время пандемии, местные жители отмечают важность ускорения его темпов.

Дюсенбай Турганов и Нурлыбек Ожаев обсудили этот вопрос с представителями строительных компаний, которые ведут работы на этом участке дороги. В настоящее время, по словам дорожников, более 53% из 277 км дорог уже завершено.

А на встрече мажилисменов с жителями села Аккистау подняты экологические проблемы. По словам сельчан, в настоящее время район испытывает трудности из-за нехватки воды, связанной с резким понижением уровня воды в реке Урал. Из-за засухи пасти животных стало очень трудно. Актуальным для населенного пункта выступает озеленение, а также проведение летних водопроводов.

На депутатский контроль мажилисмены взяли и запросы, высказанные жителями села Жанбай, среди которых трудоустройство молодежи, оказание качественных медицинских услуг.