Представители сборной Англии заявили о расизме в отношении игроков

Темнокожие игроки сборной Англии стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче Евро-2020, сообщает zakon.kz.
Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рэшфорд подвергаются расовому насилию в соцсетях. И вот почему футболисты английской сборной продолжат стоять на коленях. Twitter и Instagram должны работать быстрее и сильнее, чтобы пресекать преступления на почве расовой ненависти на своих платформах, - заявил журналист Times Харри Винтер.
Jadon Sancho, Bukayo Saka and Marcus Rashford being racially abused on social media. And this is why #ENG players will continue to take a knee. Also, Twitter and Instagram have to be quicker and stronger to stop these hate crimes on their platforms.- Henry Winter (@henrywinter) July 11, 2021
По данным 360tv.ru, полиция Лондона начала расследование.
Футбольная ассоциация Англии также осудила расистские высказывания в сторону игроков сборной.Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, призывая к самым суровым наказаниям всех виновных, - подчеркнули они.
Сборная Англии не осталась в стороне.У нас вызывает отвращение тот факт, что некоторые игроки нашей команды, отдавшие этим летом за нее все силы, подвергаются в интернете дискриминирующим оскорблениям после сегодняшнего матча. Мы на стороне своих игроков, - уточнили представители.
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В свою очередь премьер-министр Великобритании заявил, что осуждающим и оскорбляющим сборную Англии после проигрыша в финале чемпионата Евро-2020 должно быть стыдно.Cборная Англии заслуживает того, чтобы ее хвалили как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Тем, кто несет ответственность за это ужасное насилие, должно быть стыдно за себя, - заявил он.
Финал чемпионата Европы по футболу 2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти со счетом 3:2. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1.
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