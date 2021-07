Представители сборной Англии заявили о расизме в отношении игроков

Темнокожие игроки сборной Англии стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче Евро-2020, сообщает zakon.kz.

Jadon Sancho, Bukayo Saka and Marcus Rashford being racially abused on social media. And this is why #ENG players will continue to take a knee. Also, Twitter and Instagram have to be quicker and stronger to stop these hate crimes on their platforms.