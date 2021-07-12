Представители сборной Англии заявили о расизме в отношении игроков

Темнокожие игроки сборной Англии стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче Евро-2020, сообщает zakon.kz.

По данным 360tv.ru, полиция Лондона начала расследование.

Футбольная ассоциация Англии также осудила расистские высказывания в сторону игроков сборной.

Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, призывая к самым суровым наказаниям всех виновных, - подчеркнули они.

Сборная Англии не осталась в стороне.

У нас вызывает отвращение тот факт, что некоторые игроки нашей команды, отдавшие этим летом за нее все силы, подвергаются в интернете дискриминирующим оскорблениям после сегодняшнего матча. Мы на стороне своих игроков, - уточнили представители.

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В свою очередь премьер-министр Великобритании заявил, что осуждающим и оскорбляющим сборную Англии после проигрыша в финале чемпионата Евро-2020 должно быть стыдно.

Cборная Англии заслуживает того, чтобы ее хвалили как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Тем, кто несет ответственность за это ужасное насилие, должно быть стыдно за себя, - заявил он.

Финал чемпионата Европы по футболу 2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти со счетом 3:2​​​. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1.