Представители сборной Англии заявили о расизме в отношении игроков

12 июля 2021, 12:53
Фото: sm.news

Темнокожие игроки сборной Англии стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче Евро-2020, сообщает zakon.kz.

Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рэшфорд подвергаются расовому насилию в соцсетях. И вот почему футболисты английской сборной продолжат стоять на коленях. Twitter и Instagram должны работать быстрее и сильнее, чтобы пресекать преступления на почве расовой ненависти на своих платформах, - заявил журналист Times Харри Винтер.


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