Это было похоже на хаос - пассажирке заклеили рот и руки на борту самолета

В США пассажирку приклеили скотчем к креслу на борту самолета, передает zakon.kz.

По данным Лента.ру, она попыталась открыть дверь самолета перед посадкой, а также напала на бортпроводницу.

Инцидент, как сообщает New York Post, произошел во время рейса из Техаса в Северную Каролину. Случившееся попало на видео.

На опубликованных кадрах видно, как одна из пассажирок привязана серебряной изолентой к креслу - у нее заклеен рот и руки приклеены к подлокотникам. При этом женщина громко кричит слова "Ты! Ты! Ты!". Рядом с ней можно увидеть стюардессу, которая прощается с выходящими пассажирами.

Во время ночного перелета, по словам очевидцев, резко включился свет в салоне, бортпроводники заперли уборные, а пилот попросил всех оставаться на своих местах.

Это было похоже на хаос, никто не знал, что происходит, - рассказала одна из пассажирок.

Перед посадкой, по данным издания, у женщины случился приступ - она захотела покинуть борт воздушного судна и начала самостоятельно отрывать дверь.

Когда стюардесса попыталась усмирить пассажирку, та чуть не откусила ей палец.

В авиакомпании American Airlines заявили, что пассажирку задержали "ради безопасности других клиентов и экипажа".

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