Суд удовлетворил ходатайство Биртанова о переносе заседания

Очередное судебное заседание, на котором рассматривалось продление домашнего ареста экс-министру здравоохранения РК Елжану Биртанову перенесли. Причиной переноса стал отсутствующий адвокат подозреваемого и то, что экс-министра не предупредили о заседании заранее, передает корреспондент zakon.kz.

Как объяснил Биртанов, он только за пару часов до начала заседания получил информацию, что оно назначено на сегодня в 15:00. По его словам, ни он, ни его адвокаты не успели подготовиться. К тому же один из защитников экс-министра находился в это время под капельницей.

Я хотел бы заявить ходатайство. Уважаемый суд, я сегодня получил информацию о том, что сегодня заседание суда состоится, буквально несколько часов назад. Мне сказали, что будет заседание суда и в районе 12:00 я только получил ходатайство следственного органа о возбуждении меры пресечения. В связи с тем, что у меня не было времени на подготовку к суду, а также что мой адвокат Бейсекеев в данный момент не может подключиться, я хотел бы ходатайствовать о том, чтобы перенести заседание суда на завтра. Чтобы иметь возможность в соответствии со своими правами нормально подготовиться к данному заседанию, - сказал Биртанов.

При этом он также высказался по поводу предложения заслушать сегодня прокурора, а на следующий день сторону обвиняемого.

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Поскольку здесь находятся представители СМИ, я бы все-таки просил не делить, а в среду уже выслушать и прокурора, и нашу позицию, иначе уже было так – сейчас в СМИ будет изложена только версия обвинения. Это всего лишь версия, но она будет преподнесена как некое обвинение, поскольку многие читатели, которые следят за этим, не понимают, что речь идет о следственном суде и мере пресечения. Они расценивают это так – как в прошлый раз уже было – что мне уже предъявлено обвинение. В этой связи я хотел бы ходатайствовать, чтобы не делить. Если переносим, давайте прокурор выступит, потом адвокаты выступят, - пояснил экс-министр.

Суд учел все доводы и постановил провести заседание утром 14 июля.

Оксана Скибан, Нур-Султан