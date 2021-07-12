На 1,5 года осужден водитель, сбивший насмерть девушку в Алматы

В Алматы осужден водитель Volkswagen, насмерть сбивший 20-летнюю девушку, сообщает zakon.kz.

Речь идет о ДТП, произошедшем 26 января на улице Утепова в Бостандыкском районе.

Гражданин Голотовский М.А. около 21.00 часов, управляя автомашиной Volkswagen Polo, следовал по улице Утепова в западном направлении. Нарушив требования пункта 10.1 Правил дорожного движения, внимание не повысил, мер предосторожности не принял, с учетом данных метеорологических и дорожных условий не соблюдал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не приняв мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для участников движения объезду препятствия, допустил наезд на пешехода – гражданку С., 2000 года рождения, которая пересекала проезжую часть в южном направлении. В результате наезда девушка с телесными повреждениями была доставлена в ЦГКБ, где от полученных травм скончалась, – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Суд признал Голотовского виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК РК, и назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет. Срок наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.