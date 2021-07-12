Скачок цен на стройматериалы в РК объяснили в МИИР

Скачок цен на стройматериалы в Казахстане объяснил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент zakon.kz.

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Для проведения прогнозной оценки нами проанализировано, как росли цены на строительные материалы за последние пять лет и как в это время менялась стоимость недвижимости. Резкие скачки цен на основные строительные материалы, такие, как цемент, арматура, кирпич, газобетон были зафиксированы и ранее, однако стоимость жилья из-за подорожания стройматериалов не только не повышалась, а иногда даже снижалась, - сказал Ускенбаев на брифинге в СЦК.

При этом он указал, что в текущем году отмечается рост цен на основные строительные материалы.

Скачок цен наблюдается не только в Казахстане, но и во всем мире, что обусловлено девальвацией и ограничением расходов по логистике из-за пандемии. Также во всем мире сыграл эффект "отложенного спроса". То есть те объекты, которые должны были строиться в 2020 году, были перенесены на год и за счет этого увеличились объемы строительства этого года. И к этому еще добавились прошлогодние инфляционные составляющие, - пояснил первый вице-министр.

В свою очередь, по его словам, в Казахстане за последние два года резко увеличились объемы инвестиции в жилищное строительство.

Если посмотреть на статистику, в мае 2019 года инвестиции составили 432 млрд, а в аналогичном периоде 2021 года уже составляют 732 млрд тенге, рост - в 1,7 раза. Особенно в этом году повлияла мера по приобретению жилья за счет пенсионных накоплений. Однако с июня месяца цены на жилье стабилизировались в связи с тем, что основная масса накоплений уже использована. Следовательно, бурный рост строительства вызвал повышенный спрос на стройматериалы, который не успевает покрываться отечественным производством в рамках отдельных позиций. Тогда на цену повлияли импорт, и спекулятивные действия отдельных посредников и производителей, - уверен Ускенбаев.

Ранее на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для решения проблемы неконтролируемого роста цен на стройматериалы.

Оксана Скибан, Нур-Султан