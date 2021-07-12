В Казахстане ужесточат карантин

Сегодня, 12 июля, под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает zakon.kz.

Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с КВИ, поставленными Президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства, говорится в сообщении на сайте премьер-министра.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в "красной" зоне, а именно приостановить:

междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq;

деятельность закрытых пляжей и аквапарков.

В выходные и праздничные дни запретить деятельность:

общественного транспорта;

объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте Ashyq;

фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте Ashyq;

кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте Ashyq;

объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте Ashyq;

открытых рынков, ярмарок; спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), за исключением участвующих в проекте Ashyq;

образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития; фудкортов, за исключением участвующих в проекте Ashyq.

В будние дни ограничить деятельность:

фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq, до 20:00;

ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте Ashyq до 18:00;

объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте Ashyq, до 20:00, не участвующих в проекте Ashyq - до 18:00.

В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинацией населения от коронавирусной инфекции.

В "красной" зоне на сегодняшний день находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.