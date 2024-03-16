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Как будет работать общественный транспорт в Астане на Наурыз

Как будет работать общественный транспорт в Астане на Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 10:53 Фото: Zakon.kz
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в столице на предстоящие праздничные выходные, сообщает Zakon.kz.

По данным CTS, в праздничные дни: 21, 22, 23, 25 марта общественный транспорт столицы будет работать по расписанию субботнего дня. А 24 марта – согласно расписанию воскресного дня.

Время работы с 06:00 до 23:00.

Жителей столицы попросили учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Ранее стало известно, что Наурыз в Казахстане будут праздновать по-новому. Теперь празднование будет проходить в течение 10 дней – с 14 по 23 марта. 

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