Как будет работать общественный транспорт в Астане на Наурыз

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в столице на предстоящие праздничные выходные, сообщает Zakon.kz.

По данным CTS, в праздничные дни: 21, 22, 23, 25 марта общественный транспорт столицы будет работать по расписанию субботнего дня. А 24 марта – согласно расписанию воскресного дня.

Время работы с 06:00 до 23:00.

Жителей столицы попросили учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Ранее стало известно, что Наурыз в Казахстане будут праздновать по-новому. Теперь празднование будет проходить в течение 10 дней – с 14 по 23 марта.