Массовая драка в Нур-Султане попала на видео

Видео, на котором многочисленная группа молодых людей выясняет между собой отношения, опубликовали полицейские столицы, сообщает zakon.kz.

В объектив видеокамер ЦОУ ДП попала драка перед ночным клубом BaoBao по проспекту Кабанбай батыра.

Это произошло в 5:15 утра.

На место прибыл полицейский патруль, все участники драки были задержаны и доставлены в Управление полиции района "Есиль".

Установлено, что между молодыми людьми возник словесный конфликт, переросший в драку. Все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителей общественного порядка возбуждено административное производство по статье 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). пресс-служба ДП города Нур-Султана

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство), проводится расследование.

Кроме того, за нарушение карантинного режима владелец заведения привлечен к административной ответственности по статье 425 КРКобАП (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).