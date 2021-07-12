Путин опубликовал статью о единстве России и Украины

На официальном портале президента РФ опубликована статья Владимира Путина об истории народов России и Украины и отношениях двух стран, сообщает zakon.kz.

Материал опубликован на официальном сайте Кремля.

В ходе последней прямой линии с гражданами РФ Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также выразил надежду, что с его статьей ознакомятся граждане в обеих странах.

И русские, и украинцы, и белорусы - наследники Древней Руси, являвшейся круп­нейшим государством Европы. Славянские и другие пле­мена на громадном прост­ранстве - от Ладоги, Новго­рода, Пскова до Киева и Чернигова - были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяй­ст­венными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси - и одной православной верой. Владимир Путин

Кроме того, лидер РФ считает, что именно советская национальная политика - вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов - закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском.

Также Владимир Путин провел параллели с днем сегодняшним - пристыдил нынешнее руководство Украины за передачу страны под внешнее управление и напомнил, что в истории Украины с отказом от суверенитета связаны самые темные страницы истории.

Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима. При пря­мом участии окку­па­ционных войск Центральная Рада была сверг­нута, а к власти приведен гетман П. Ско­ро­падский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом. Владимир Путин