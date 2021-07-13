В Алматы метростроевцы устроили забастовку

Строители метро в Алматы отказались выходить на работу, сообщает zakon.kz.

По данным телеканала "КТК", рабочие требуют поднять зарплату сразу в два раза.

Как отметил Анатолий Дерябин, все обращения к начальству остались без внимания.

У нас все убрали: выслуга, 13-я, молоко положенное тоже убрали. Ни развозки нет. Работы тяжелые. Бетонные, каркас собираем, все на горбу таскаем. Техника вся убитая, ушатанная. В туннель если заедет, дымит, - заявил бастующий.

Претензий к работодателю у строителей накопилась масса.

Они заявляют, что раньше молчали, потому что зарплаты вроде бы хватало. Но потом цены на продукты и одежду стали расти.

Сейчас строители возводят под землей две станции метро.

В КГП "Метрополитен" отметили, что все договорные обязательства были выполнены.

"Метрополитен" является заказчиком, "Алматыметрокурылыс" - генподрядчиком. Выделено 10,3 миллиарда на этот год, - уточнил Гани Сагденов, замдиректора по капитальному строительству КГП "Метрополитен".

Оплаты произведены согласно фактически выполненным объемам работ, заверили в пресс-службе.

"Метрополитен" не может вмешиваться во внутреннюю хозяйственную деятельность подрядной организации, - уточнили в организации.