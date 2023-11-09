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Актеры Голливуда прекратили забастовку

забастовка актеров Фото: pixabay
Профсоюзу актеров удалось достичь с работодателями соглашения "экстраординарного масштаба" на сумму, превышающую 1 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) сообщила, что достигла предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), позволяющее ее членам с четверга, 9 ноября, прекратить забастовку.

Соглашение предусматривает повышение минимальных выплат, меры защиты членов федерации от угроз искусственного интеллекта и включает в себя бонус за участие в потоковом вещании.

Забастовка началась 14 июля 2023 года. Из-за нее фактически остановилось производство в киноиндустрии США. Актеры требовали увеличения зарплат, компенсации переработок и ограничения использования искусственного интеллекта в кино.

Стачка актеров последовала за протестами Гильдии сценаристов США. Сценаристы пришли к соглашению 9 октября.

Забастовки уже нанесли индустрии ущерб более чем на 5 млрд долларов.

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