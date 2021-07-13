Отказываются принимать памятные банкноты в 1000 тенге - что делать?

Как заявила начальник Управления департамента наличного денежного обращения Национального банка Казахстана (НБК) Динара Даутова, в НБК обращаются граждане, у которых, как правило, в магазинах отказываются принимать памятные банкноты "Күлтегін" номиналом 1000 тенге, сообщает zakon.kz.

Напоминаю, что эти купюры являются законным платежным средством. Их обязаны принимать, как и все остальные памятные банкноты, по всем видам платежей, банковских операций и переводов. За отказ в приеме таких банкнот предусмотрена административная ответственность согласно ст. 206 КоАП РК. Если у вас не приняли памятные банкноты, нужно обратиться в территориальный филиал Национального банка. Рекомендуем снимать на видео либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты. Динара Даутова

Она отметила, что параллельно с банкнотой "Күлтегін" в обращении находятся и другие виды памятных банкнот, которые посвящены знаменательным датам и событиям.

Все они также являются законным платежным средством. Их можно разменять и обменять во всех отделениях БВУ и АО "Казпочта", а также в филиалах НБ РК. Они изымаются из оборота по мере их естественного износа. Динара Даутова

Полный список памятных банкнот, а также информация об адресах и контактах филиалов Нацбанка доступны на сайте НБК .

Справочно:

Банкнота номиналом 1000 тенге, посвященная памятнику тюркской письменности "Күлтегін" (дата ввода в обращение: 12.12.2013)

Банкнота номиналом 20 000 тенге, посвященная 20-летию введения национальной валюты тенге (дата ввода в обращение: 01.12.2015)

Банкнота номиналом 10 000 тенге, посвященная 25-летию независимости Республики Казахстан (дата ввода в обращение: 01.12.2016)

Банкнота номиналом 10 000 тенге, посвященная 20-летию независимости Республики Казахстан (дата ввода в обращение: 04.07.2011)

Банкнота номиналом 5000 тенге, посвященная 15-летию введения национальной валюты тенге (дата ввода в обращение: 08.07.2008)

Банкнота номиналом 2000 тенге, посвященная VII зимним Азиатским играм 2011 года (дата ввода в обращение: 17.01.2011)

Банкнота номиналом 1000 тенге, посвященная председательству Республики Казахстан в Организации Исламская конференция (дата ввода в обращение: 25.05.2011)

Банкнота номиналом 1000 тенге, посвященная председательству Республики Казахстан в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2010 году (дата ввода в обращение: 05.01.2010)