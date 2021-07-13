Новая финансовая пирамида в РК - куда обращаться пострадавшим?

Возбуждено уголовное дело в отношении компании The Finiko, сообщает zakon.kz.

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Мониторингом социальных сетей установлена компания The Finiko, привлекающая денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад - 500 долларов США). Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие). пресс-служба прокуратуры Алматы

По поручению прокуратуры Алматы Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды.

В связи с чем прокуратурой инициирован ряд мероприятий, направленных на установление причастных лиц. Совместно с Департаментом экономических расследований Алматы незаконная деятельность компании The Finiko подтверждена. 7 июля в ЕРДР произведена регистрация и начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 217 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере).

Ход досудебного расследования прокуратурой Алматы взят на контроль. пресс-служба прокуратуры Алматы

Граждане, пострадавшие от преступных действий вышеуказанной компании, могут обратиться в Департамент экономических расследований Алматы по номеру +7 701 888 82 06.

7 июля стало известно, что АРРФР РК в ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства выявлена компания The Finiko, которая активно рекламирует свою деятельность, обещая выплату высокой доходности от инвестиционной деятельности.