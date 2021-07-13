Спецоперация КНБ: пресечена контрабанда 700 кг сайгачьих рогов в Китай

КНБ провел спецоперацию в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Сотрудники пресекли деятельность преступной группы, причастной к организации канала незаконной добычи и контрабанды сайгачьих рогов из Казахстана в Китай.

При попытке организовать вывоз за рубеж крупной партии дериватов задержаны организатор и участники криминальной схемы. Изъято 3144 сайгачьих рога общим весом 700 килограмм, - отметили в пресс-службе.

В результате браконьерской деятельности нанесен значительный урон популяции сайги в Казахстане, численность которой на настоящее время составляет около 800 тысяч особей.