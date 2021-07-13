Названы самые опасные для планеты города

Учеными из Китая выявлены самые опасные для планеты города, которые выбрасывают больше всего парниковых газов в атмосферу, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", среди 25 наиболее опасных - Москва, Пекин и Токио.

Согласно исследованию, опубликованному на портале Frontiers, учеными были сравнены данные о выбросах парниковых газов в 167 городах в 53 странах.

В результате первое место в антирейтинге занял Китай с 23 городами, среди которых Шанхай, Пекин и Ханьдань. Вместе с Москвой (РФ) и Токио (Япония) китайские мегаполисы производят 52% мировых выбросов.

Шанхай

Пекин

Ханьдань

Москва

Токио

Потепление климата, как отметили исследователи, уже превысило один градус Цельсия и может перейти лимит в 1,5-2 градуса, установленный в Парижском соглашении.

В новом исследовании, как пояснил эколог Шаоцин Чен из Университета Сунь Ятсена, учитывались климатические цели мегаполисов, а также прогресс в их достижении.

Полного сокращения выбросов, по данным специалистов, в настоящее время хотят добиться 68 городов, большая часть которых из развитых стран.

Отмечается, что только 30 городов (США и Европа) пока смогли успешно снизить уровень выбросов.

Данные исследования, как предупредили ученые, могут быть неточными, однако анализ подтверждает ожидания, согласно которым в развивающихся странах, в том числе в Китае, наблюдается больше всего выбросов на душу населения в производственных центрах.

В развитых странах этот показатель остается высоким в мегаполисах с высоким уровнем потребления.