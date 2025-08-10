Трамп назвал один из самых опасных городов в мире

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что из-за увеличения уличной преступности Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира, сообщает Zakon.kz.

Как заявил президент США в Truth Social, столица Соединенных Штатов в настоящее время является опасной, но пообещал исправить это в ближайшее время.

"В понедельник 11 августа в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, в сущности, положит конец преступлениям с применением насилия в Вашингтоне, округ Колумбия", – написал он.

Поводом для такого заявления Трампа стал недавний инцидент с жестоким нападением группы подростков на 19-летнего бывшего помощника предпринимателя Илона Маска Эдварда Користина. С этого момента Трамп начал полномасштабную борьбу с преступностью в Вашингтоне.

"С сегодняшнего вечера в Вашингтоне не будет безопасного убежища для преступников", – заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

