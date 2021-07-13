Как решается вопрос с дефицитом продуктов и ценами на них, рассказал глава Минторговли

Как в Казахстане решается вопрос с дефицитом продуктов и ценами на них, рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в СЦК во время отчетной встречи с населением", передает zakon.kz.

Мы цены не регулируем, вопрос в том, чтобы обеспечить продовольствием, в первую очередь необходимо, чтобы товар был, чтобы была объективная цена и соответствующее качество. По всем этим параметрам мы работаем, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, главное, чтобы производители имели возможность создавать продукцию.

Здесь есть большая проблема. В прошлом году была такая же ситуация с капустой, в этом году с луком. Здесь важно, чтобы было правильное информирование со стороны государства и госорганов. Такую информационную систему совместно с министерством сельского хозяйства и другими министерствами, мы такую работу проводим. Но этот системно, на будущее. Что касается сейчас, то проводим работу с местными исполнительными органами, чтобы своевременно наращивались вопросы форвардных контрактов и оборотных схем, что позволяет нашим торговым сетям и предпринимателям своевременно получать средства заранее, чтобы уже прогнозируемо осенью обеспечить тот или иной объем поставок и обязательств по цене, - рассказал Султанов.

При этом он отметил, что могут использоваться инструменты запрета на экспорт, эти вопросы рассматриваются межведомственной комиссией по тем направлениям, где это необходимо. Проводится работа с местными исполнительными органами, с тем, чтобы своевременно сейчас обеспечить балансировку и перемещение продукции внутри страны, между регионами.

По стабилизационными фондам также есть определенные объемы, понятно, что их не всегда хватает, они всего лишь покрывают 2-3% рынка и не всегда могут эффективно влияют, но тем не менее периодические выбросы объемов продукции, они воздействуют. Также работа проводится по доставке продукции через ярмарки, межрегиональное сотрудничество, - резюмировал он.