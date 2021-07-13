Какую компенсацию за проезд будут выплачивать обучающимся по госгранту

13 июля 2021, 15:09
Фото: zakon.kz

Министерство образования и науки РК подготовило приказ о внесении изменений в правила обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси), сообщает zakon.kz.

Так, компенсация на проезд выплачивается следующим категориям:

  • обучающимся дневной формы обучения в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования два раза в год, в период зимних и летних каникул, в размере 2-х кратного месячного расчетного показателя (МРП), ежегодно утверждаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий год;
  • выпускникам учебных заведений технического и профессионального, послесреднего образования - один раз в год в размере 2-х кратного МРП;
  • студентам организаций высшего и послевузовского образования, магистрантам, два раза в год, в период зимних и летних каникул в размере 4-х кратного МРП;
  • слушателям подготовительных отделений организаций высшего и послевузовского образования - один раз в год в размере 4-х кратного МРП;
  • выпускникам организаций высшего и послевузовского образования - один раз в год в размере 4-х кратного МРП.

1 МРП на данный момент составляет 2 917 тенге.

Кроме того, дополнен пункт о том, что компенсация на проезд обучающимся производится ежегодно: в феврале и июне месяце, путем перечисления средств на карт-счета обучающихся или наличными платежами.

Компенсация за проезд выплачивается при наличии документов (электронные билеты, копии билета), подтверждающих проезд на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте в период зимних и летних каникул в соответствии с академическим календарем организации высшего и послевузовского образования, - говорится в дополнении.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июля.


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