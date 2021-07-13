Проезд частично ограничат на одной из улиц Алматы

В Алматы на сутки частично ограничат проезд по ул. Западный Желтоксан, сообщает zakon.kz.

С 21:00 13 июля до 09:00 14 июля будет ограничено движение автотранспорта по восточной стороне ул. Западный Желтоксан (в северном направлении) - от ул. Ганди до ул. Тимирязева. ТОО "Алматинские тепловые сети"

Отмечается, что временные ограничения вводятся для безопасности во время проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка. ТОО "Алматинские тепловые сети"