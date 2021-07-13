Пандемия коронавируса стала настоящим стресс-тестом для системы государственного управления Казахстана. Но именно в это тяжелое время, как было не раз в истории нашей страны, народ проявил несгибаемую волю, сплоченность и взаимовыручку. Невиданный ранее масштаб обрело волонтерское движение, ставшее примером высокой гражданской ответственности и настоящего патриотизма. Волонтерами по зову души становятся люди разных возрастов и профессий.

О том, что их всех объединяет, читайте в интервью с вице-президентом Казахстанской объединенной Федерации смешанного боевого единоборства ММА Гаджи Гаджиевым на портале zakon.kz.

– Сегодня подсчитано, что в период пандемии в стране волонтерами оказана помощь более 950 тысячам граждан. Цифра впечатляет. В число активистов вошли и спортсмены – ваши подопечные из Федерации Номад ММА, Казахстанской объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА, ассоциации Пенчак Силат, а также представители Ассоциации боевых искусств Казахстана.

– В стороне не остались ни спортсмены, ни бизнес. Когда началась пандемия и был объявлен локдаун – это стало шоком для всех. Никто не представлял, сколько может продлиться карантин. Поэтому в первое же утро после объявления локдауна я пришел в акимат Алматы, чтобы понять, какая конкретно требуется помощь, благо имелся опыт общественной и организационной работы. Кроме того, была возможность масштабировать эту помощь, так как практически во всех регионах страны есть друзья и филиалы нашей федерации, есть друзья и коллеги из Ассоциации боевых искусств, объединившей все виды единоборств. То есть могли решать многие вопросы централизованно.

В акимате меня связали с представителями партии Nur Otan, где тут же обозначили круг проблем, которые лежали, что называется, на поверхности: помощь с формированием продуктовых корзин, обеспечением средствами защиты. Между тем опыт подсказывал, что всегда есть вопросы, которые не охвачены вниманием. Так было, например, в Арыси, когда вся страна отправляла пострадавшим продукты и одежду. Мы отработали со штабом, выявили острый дефицит памперсов и игрушек и отправили все необходимое для 500 детей.

С первым заместителем председателя городского филиала партии Nur Otan Станиславом Канкуровым и его командой мы пришли к выводу, что остается открытым вопрос с одинокими пожилыми людьми. Теми, кому уже за 90 лет. Их оказалось более 400 человек, кто не может о себе позаботиться самостоятельно. Быстро сформировали списки одиноких стариков и стали развозить горячие обеды уже на следующее утро.

Нашли ресторан, спасибо друзьям. Разработали специальное меню, поскольку у пожилых людей в этом возрасте много различных болезней и необходимо качественное диетическое питание. В этом ключе были очень высокие требования к качеству продуктов и качеству приготовления.

Работали круглосуточно. Спали по 3-4 часа, потому что кроме организационной работы, было много физического изматывающего труда. Вечерами происходил закуп продуктов, ночью нарезали и готовили, рано утром фасовали и развозили обеды по адресам – нужно было успеть доставить горячую еду каждому нуждающемуся.

Волонтеров сначала было немного – всего несколько человек. Ребята из "Жас Отана" по возможности помогали, так как их было немного, а работы своей, к тому же физической, было очень много. Ведь все эти десятки тысяч корзин с продуктами и средства защиты они сами разгружали, фасовали и развозили.

Но это были первые шаги. Через три дня мы увидели, как необходима эта помощь, и добавили тех пожилых, кому за 80. Прибавилось еще около тысячи адресов.

Спасибо моим друзьям, которые помогли деньгами – Александру, Шахмурату, Дархану.

Впоследствии нашей команде удалось наладить и расширить эту работу во многих других городах страны. Стали доставлять лекарства и средства защиты в дома престарелых, всем прочим нуждающимся.

– Что вами двигало?

– У казахов есть замечательное слово "Асар", когда помощь оказывается всем миром. Так и мы – действовали всем миром. Елбасы целый фонд Birgemiz создал, а мы постарались охватить нишу одиноких стариков. Они взаперти сидели в режиме ЧП, порой не в состоянии приготовить горячую еду, даже имея продукты. Кто им приготовит? Вот и возили обеды. Это самое малое, что мы могли для них сделать. В благополучные времена нам дали все возможности заниматься бизнесом, зарабатывать, а когда пришла пандемия, мы просто обязаны были поделиться хоть чем-то со своей страной.

– Звучит патриотично…

– Это обычное дело. Знаете, сколько бизнесменов помогают обществу, но не афишируют этого? Вы очень удивитесь, когда узнаете реальную цифру. К нашей акции присоединились друзья, коллеги – бизнесмены и спортсмены, множество других неравнодушных людей. Кто-то обеспечивал питанием врачей, другие доставляли оборудование в больницы. Примеров не счесть. Для нормального человека такая помощь обществу в порядке вещей.

– Можно ли сказать, что именно взаимовыручка и единство позволяли преодолевать самые суровые испытания в разные периоды истории Казахстана?

– Далеко за примерами ходить не надо. Вспомним времена Великой Отечественной войны, историю репрессированных народов, которых в сталинские времена доставили в Казахстан с минимумом пожитков и фактически оставили умирать в степи. Казахи, сами пережившие голод, делились буквально последним, чтобы спасти людей, делились последним и сами спали на полу, а постель отдавали эти людям. Этот дух, стержень казахского народа, прошедшего через огонь и воду, но не утратившего свои корни, сохранившего лучшие национальные традиции и черты, в итоге впитали мы все.

Гостеприимство, взаимопомощь, толерантность, ответственность за будущее – для нас это не пустые слова. Это платформа, на которой базируется казахский народ.

Концепция "слышащего государства" президента Касым-Жомарта Токаева создает уникальную возможность участвовать в процессах управления страной и принятия решений всем активным, неравнодушным гражданам.

Однако хотел бы добавить, что все эти и другие меры будут эффективными только в одном случае: если слышащими будут не только органы власти, но и все граждане. Мы все обязаны слышать друг друга, потому что мы и есть Государство.

– Быть слышащим – это большая наука. И начинать ее нужно с подрастающего поколения. Можно ли научить любви к Родине, научить патриотизму?

– Учить можно и нужно. Поддержка пожилых людей, о которой мы говорили выше, – хороший пример для подрастающего поколения, для наших воспитанников. Они видят: все то, о чем говорят наставники на тренировках, семинарах, сборах, воплощается в реальные дела. Ведь работа спортивных организаций состоит не только в том, чтобы вырастить успешных спортсменов, но и воспитать их. Для детей очень важен личный пример, чтобы такие слова, как патриотизм, честь, достоинство, были наполнены реальным содержанием.

Сам спорт – это большая кузница патриотов. Когда через преодоление себя, через годы тренировок ты поднимаешься на пьедестал, когда ввысь взвивается флаг твоей страны, в тебе просыпаются все лучшие чувства.

Спорт позволяет вырастить достойное, сильное поколение, не боящееся трудностей. Он позволяет учить детей терпению и упорству, понимать цену труда, осознавать простую истину, что невозможно заработать миллионы с первых шагов в жизни, как невозможно после пары тренировок стать чемпионом мира. Мы учим воспитанников ставить перед собой любые по сложности задачи и добиваться поставленных целей, воспитываем в лучших традициях, чтобы им были близки такие понятия, как Родина и помощь ближнему.

– Видно, что, говоря о спорте, о самодисциплине, вы обращаетесь к личному опыту. Что вас связывает со спортом?

– В начале 90-х годов, когда я занимался бизнесом, пришлось уехать в Китай. В чужой стране было нелегко. То время вообще было очень жестким и даже жестоким для становления многих предпринимателей. Не чета тому, какие комфортные условия для бизнеса созданы в Казахстане в наше время. Сегодня нужно одно – терпение и труд. Хочешь – учись, хочешь – работай, можно двигаться в любом направлении.

Нашему поколению приходилось, словно слепым котятам, постигать азы бизнеса. Именно занятия спортом помогли мне в итоге мобилизоваться. Во-первых, это дисциплинирует. Во-вторых, формирует правильные цели и учит быть терпеливым, не бояться трудностей. В-третьих, это новые связи. Спортсмены, как правило, с большим уважением и доверием относятся друг к другу. Это расширяет горизонты.

Спорт многое дал мне в жизни. И поэтому мы вместе с друзьями помогаем сегодня развитию детского спорта в Казахстане. В частности, развиваем наш казахстанский стиль ММА. Для NOMAD MMA были взяты элементы из разных видов единоборств: карате, кикбоксинга, борьбы, бокса, но главный упор сделан на разработку правил, которые снижали бы травматизм. В результате запретили удары, применяя которые спортсмены наносят сопернику серьезные увечья. Кроме того, одели юных спортсменов в экипировку – боксерские перчатки, шлемы и футы. У нас занимаются тысячи детей из неблагополучных, малообеспеченных семей.

Второй важный момент – нами был внедрен в Казахстане альтернативный вид единоборств – Пенчак Силат. Первый плюс – это национальный вид, культивируемый сразу четырьмя странами: Индонезией, Малайзией, Сингапуром и Брунеем, – что очень важно в плане его поддержки. Второе – это все-таки азиатский вид единоборств, который ближе нам по духу. Третье – это единственный вид из тех, что я знаю, который полностью сохранил свою культуру, не осовременившись, как многие другие. Здесь все четко регламентировано – как ты выходишь на татами, как поклонился, как посмотрел. Но самое главное – Пенчак Силат является одним из самых безопасных видов спорта, включая три бесконтактные дисциплины, которыми могут заниматься даже дети. В конце 2018 года мы образовали ассоциацию Пенчак Силат. В 2019 году аккредитовали и защитили ее в Национальном олимпийском комитете.

Конечно, нельзя не отметить огромную инфраструктурную поддержку государства. У нас в целом положительная динамика в сфере спорта. Вы посмотрите на то, что было в Казахстане 30 лет назад, и на то, что есть сейчас. Повысился уровень жизни, улучшилось состояние здоровья, молодежь меньше курит, очень много людей всех возрастов занимается спортом.

К слову, с 1 мая этого года по поручению главы государства внедрен новый инструмент поддержки детей. Акиматы областей выделяют средства для подушевого финансирования спортивного и творческого заказа. Механизм пока только обкатывается. Но уже сегодня видно, насколько мощной стала эта инициатива. До конца года больше 82 тыс. детей смогут бесплатно посещать творческие кружки и спортивные секции. В перспективе эту цифру обещают увеличить до 4 миллионов.

Впрочем, есть и некоторые вопросы. Уже сегодня можно сказать, что далеко не все энтузиасты, занимающиеся детьми, получат финансирование. Кто-то до сих пор не знает о том, что внедрен такой механизм. Другие до сих пор не понимают, какие документы собирать и как вообще действовать. Поэтому, на мой взгляд, нужно помочь организоваться именно тем, кто работает с детьми для души, бесплатно, настоящим энтузиастам. Наверное, в каждом ауле есть такие люди.

– Вы же вроде родились не в Казахстане? Откуда такое чувство сопричастности, стремление быть нужным простым людям, воспитывать юное поколение?

– Родился я в Дагестане, в городе Буйнакск. Успел впитать в себя все ценности, культуру своего народа. Но в детстве переехал в ставший родным и любимым город Жаркент, где и закончил школу. Как личность я сформировался в Казахстане, и это не громкие слова.

Казахстан воспитал и вырастил меня, за что я бесконечно благодарен этой земле. Когда выезжаю заграницу, через некоторое время ощущаю острое желание вернуться. Здесь все родное, близкое. Горы и степь. Закаты у костра, уют юрты, ветер в лицо, горячий скакун под седлом, бесконечно родной запах полыни. В такие минуты я по-настоящему счастлив. Поэтому если малая родина для меня Дагестан, то большая родина – Казахстан.