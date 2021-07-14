Пранкеры по ошибке похитили с пляжа в Крыму не того мужчину

В пресс-службе УМВД России по Севастополю заинтересовались инцидентом после публикации очевидцами в соцсетях видео вооруженного захвата мужчины, отдыхающего в городе морской славы, передает zakon.kz.

На кадрах двое дюжих мужчин с предметами, похожими на автомат и пистолет, прямо посреди бела дня поднимают загорающего человека и под руки уводят на глазах у изумленных туристов. Далее, судя по видео, сценарий похищения разворачивался как в остросюжетном фильме. Неизвестные подвели жертву к темному автомобилю марки "Ауди" и заставили сесть в салон. Несмотря на большое количество свидетелей, помочь несчастному никто не решился, - описывает видео в сети РИА ФАН.

Пользователи Сети сошлись во мнении, что это вряд ли было реальное похищение человека или некие разборки.

Позже выяснилось, что это была чья-то неудачная шутка. Как пояснили полиции, инцидент произошел накануне днем. Таинственный автомобиль был задержан сотрудниками полиции очень быстро там же - в районе пляжа Учкуевка.

В нем находились трое мужчин в возрасте от 38 до 47 лет, которые рассказали, что арендовали автомобиль, чтобы разыграть знакомого. Проехав небольшое расстояние, они поняли, что перепутали своего знакомого с другим парнем и высадили молодого человека из автомобиля, при этом физическую силу к нему не применяли, угроз в его адрес не высказывали. В ходе осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, визуально схожие с оружием. Изъятые предметы направлены на исследование, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В отношении указанных граждан составлены административные протоколы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

По данному факту проводится проверка.