Сразу 53 казахстанца умерли от коронавируса за сутки

14 июля 2021, 08:57
Фото: 24kz

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 14 июля, сообщает zakon.kz.

На 14 июля лечение от КВИ продолжают получать 45 282 человека (43 795+ и 1487 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 698 пациентов, на амбулаторном уровне - 30 584 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 880 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести - 198 пациентов,
• на аппарате ИВЛ - 116 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 14 июля 2021 года

12.07.2021 г. зафиксировано 167 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов, 76 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 58 086, летальных случаев - 1044, выздоровевших - 53 095.

На 14 июля 2021 г. в Казахстане первым компонентом провакцинировано 4 601 830 человек, вторым компонентом - 2 541 853 человека.


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