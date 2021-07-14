Сколько пива в среднем употребляют казахстанцы

В месяц каждый казахстанец старше 16 лет приобретает в среднем 4,4 литра пива, сообщает zakon.kz.

При этом цены на пиво выросли на 7% за год.

В исследовании Energyprom.kz говорится, что за полгода в стране произвели 285,3 млн литров пива.

Почти половина производства (46,7% от РК) пришлась на Алматы: 133,3 млн литров, плюс 5,2% за год. В лидирующей тройке регионов также оказались Алматинская (67,2 млн литров, плюс 21,1% за год) и Карагандинская (41,7 млн литров, плюс 15,6%) области, - уточнили аналитики.

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В целом за 2020 год объем производства напитка вырос на 4,3%, до 692,5 млн литров.

Спрос на пиво по итогам января-апреля текущего года местные компании обеспечили на 92,7%.

За этот период производство выросло на 11,2%, до 216,2 млн литров. На импорт пришлось 17,1 млн литров пива - на 12,9% больше, чем годом ранее. Экспорт в текущем году упал на 5,3%, до 4 млн литров. Реализация на внутреннем рынке соответственно составила 229,3 млн литров, плюс 11,6% за год. Таким образом, в среднем каждый казахстанец старше 16 лет за 4 месяца успел приобрести 17,5 литра пива, - говорится в исследовании.

Кроме того, по итогам июня 2021 года цены на пиво в годовой динамике выросли на 7%.

Наибольшее удорожание в региональном разрезе было зафиксировано в Кызылординской (на 12,8%), Северо-Казахстанской (на 12,7%) и Костанайской (на 11,9%) областях.