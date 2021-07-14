Мужчина распылил перцовый баллончик в маршрутке в Уральске

В Уральске мужчина распылил перцовый баллончик в лицо шоферу и пассажирам маршрутного автобуса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Мой город.

Это произошло 10 июля около 14.00. Зачинщиком конфликта оказался водитель автомобиля LADA Largus. Он заблокировал выезд с автобусной остановки маршрутному автобусу №8.

Началось выяснение отношений. Закончилось тем, что водитель "Ларгуса" начал распылять перцовое средство из баллончика на водителя автобуса, и в итоге пострадали еще две сидящие впереди девушки, - рассказал с видетель потасовки .

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО данный факт подтвердили.

10 июля в 14.30 46-летний мужчина, находясь возле остановки общественного транспорта по пр. Абулхаир хана, из хулиганских побуждений распылил перцовый баллончик. Он также нанес телесные повреждения 49-летнему водителю маршрутного автобуса. У него был диагностирован химический ожог 1 степени. После осмотра он был отпущен домой. По данному факту заведено уголовное дело по ст. 293 ч. 1 УК РК "Хулиганство", - пояснили в пресс-службе полиции.

В Управлении здравоохранения отметили, что в детскую больницу были доставлены две девушки 16 лет и мальчик 7 лет. После осмотра они были отправлены под амбулаторное наблюдение.