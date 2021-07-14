Скончался бывший муж Аллы Пугачевой

Российский кинорежиссер и сценарист Александр Стефанович скончался на 77-м году жизни, сообщает zakon.kz.

По данным "Комсомольской правды", режиссер умер в больнице, куда был госпитализирован с обширным поражением легких.

Александр Борисович заболел еще в конце июня, но занимался самолечением. В какой-то момент его состояние сильно ухудшилось, после чего "скорая помощь" забрала его в клинику в Сокольниках, перепрофилированную под коронавирусных больных.

Стоит отметить, что Александр Стефанович был вторым мужем Пугачевой. Они прожили в браке три года, с декабря 1977-го по декабрь 1980-го.

Звездный брак распался из-за измены. По словам Аллы Борисовны, супруг не был ей верен. Однако мужчина всегда говорил, что никогда не переходил черту.

Продюсер принимал активное участие в создании сценического образа певицы. По его словам, именно он придумал стиль Пугачевой.