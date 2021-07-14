Какие налоги мы платим и почему нужно это делать

14 июля 2021, 11:06
Фото: inform.kz

Почему необходимо платить налоги и на что они идут, рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает zakon.kz.

Уплата налогов - это выбранное всеми нами сообща общественное соглашение, которое обеспечивает функционирование государства и предоставляет каждому человеку социальные гарантии. Когда мы платим налоги, мы думаем о будущем. О том, что всех нас объединяет, - отметили в ведомстве.

Так, благодаря общему бюджету строятся дороги, больницы, школы и многое другое, ведется общее хозяйство страны.

Кроме того, когда мы попадаем в трудные ситуации, именно за счет уплаченных нами налогов государство оказывает нам помощь. При этом очень важно, чтобы каждый из нас вносил свой вклад в накопление общей суммы денег. Только таким образом можно обеспечить совместное ведение хозяйства и поддерживать его.

Основным законодательным актом, устанавливающим и регулирующим налогообложение в Казахстане, является Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Какие существуют виды налогов

  1. корпоративный подоходный налог;
  2. налог на добавленную стоимость;
  3. подоходный налог;
  4. социальный налог;
  5. налог на прибыль,
  6. подоходный налог, удерживаемый с источника выплаты;
  7. налог на имущество;
  8. акцизный налог;
  9. рентный налог на экспорт;
  10. налог на недропользование;
  11. транспортный налог;
  12. земельный налог;
  13. другие налоги (включают в себя, среди прочего, специальные налоги для игорного бизнеса).

Что мы получаем за свои налоги

  • здравоохранение
  • строительство дорог и транспорт
  • образование и наука
  • культура
  • социальная защита
  • государственная оборона и безопасность
  • другие государственные расходы

Если бы мы не платили налоги, нам бы пришлось самостоятельно за все платить. В том числе:

- школьные расходы (в эту сумму не входит строительство здания школы);
- здание школы - с учетом того факта, что строительство здания школы стоит 7,5 млрд тенге, каждый ученик должен был бы платить по несколько тысяч в день на протяжении всего периода обучения;
- строительство и обслуживание дорог - строительство одного километра современной дороги стоит до 500 миллионов тенге;
- транспорт - автобус стоит от 3 миллионов тенге;
- павильон на автобусной остановке - строительство современного павильона на автобусной остановке стоит несколько миллионов тенге;
- уличное освещение - на приобретение и установку одного светильника и его содержание затрачивается несколько сот тысяч в год;
- чистая вода - сооружение водопроводной трассы стоит около 300 тысяч за метр.

И многое-многое другое...

Что влияет на уплату налогов

  • разумная налоговая система;
  • простота уплаты налогов - исполнять налоговую обязанность легко и приятно;
  • парламент и правительство, которое имеет компетенцию решать, каким образом и на что использовать деньги, поступающие от уплаты налогов;
  • информация о том, куда на самом деле идут уплаченные налоги, и что большая часть поступивших после уплаты налогов сумм тратится на обеспечение благополучия и благосостояния государства, т.е. нашего народа.


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