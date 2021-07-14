Перевозка Биртанова санавиацией была вынужденной мерой - адвокат

На момент рабочей поездки премьер-министра с министрами в прошлом году в Тараз экс-глава Минздрава Елжан Биртанов заболел коронавирусом. Биртанов не желал подвергать риску здоровье премьера, других членов делегации, а также граждан и вынужден был воспользоваться бортом санавиации. Это использование было санкционировано непосредственно премьер-министром. Об этом сообщил адвокат Нурлан Бейсекеев, передает корреспондент zakon.kz.

Ранее Биртанову предъявили еще одно обвинение из-за перелета бортом санавиации, когда у него выявили КВИ.

Адвокат экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова на заседании суда объяснил, почему тот вернулся не с членами рабочей группы после поездки в Тараз в прошлом году, а был доставлен в Нур-Султан бортом санавиации.

Что касается выдвинутых Биртанову подозрений по ст. 361 УК РК по перелету самолета санавиации. Я хотел бы настаивать на следующем: расследование данного уголовного дела было начато вопреки требованиям ч. 1 ст. 34 УК РК, согласно которой не является уголовным правонарушением причинение вреда охраняемым настоящим кодексом интересам в состоянии крайней необходимости. То есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни, здоровью, правам и законным интересам данного лица или иных лиц, а также интересам общества или государства. Если эта опасность не могла быть устранена иными средствами, при этом не допущено превышение пределов крайней необходимости, - пояснил Бейсекеев.

Он напомнил, что, согласно программе рабочей поездки премьер-министра РК Аскара Мамина с 12 по 13 июня 2020 года, Биртанов находился в составе рабочей группы в Жамбылской области, центром которой является Тараз.

Одной из целей этой поездки было посещение Кордайского района и ознакомление премьер-министра и членов рабочей группы с работой НИИ биологической безопасности, с ходом строительства биофармацевтического завода биологических препаратов, ознакомление с ходом строительства иных медучреждений. Согласно установленному регламенту, поездка рабочей группы в данный регион включала совместный перелет всех ее членов из Нур-Султана и обратно авиационным транспортом. Из открытых источников всем известно, что в ходе этой поездки Биртанов заболел вирусом COVID-19, данный диагноз 13 июня 2020 года был подтвержден медцентром Управления делами Президента РК, - указал он.

Таким образом, по результатам этого обследования Биртанова госпитализировали в модульный инфекционный центр Нур-Султана, где у него было выявлено осложнение в виде двусторонней пневмонии, а в последующем из-за ухудшения состояния здоровья его перевели в национальный кардиоцентр столицы, в котором он находился на лечении до 23 июня 2020 года.

С сожалением констатирую, что данному обстоятельству и иным изначально не была дана соответствующая оценка органами расследования в соответствии с указанными требованиями ст. 34 УК РК. Биртанов не имел права возвращаться с членами рабочей группы в Нур-Султан тем же самолетом, поскольку был высок риск их заражения - премьер-министра и членов Кабинета министров РК. Надеюсь, вы понимаете, что заражение премьер-министра COVID-19 в тот сложный период времени из-за роста заболеваемости этого вируса в стране могло повлечь серьезные и, возможно, необратимые последствия для работы всего Кабмина, поскольку президент РК возложил на премьер-министра и министра здравоохранения руководство штабом по предотвращению распространения коронавируса, принятие неотложных мер, направленных на поддержку населения в период объявленной в стране ЧС, - подчеркнул адвокат.

По его словам, Биртанов не мог вернуться в Нур-Султан иным средством транспорта из-за высокого риска заражения пассажиров.

Будучи членом правительства, он не имел права не вернуться в Нур-Султан к месту постоянный работы, к месту приписки к медучреждению. Таким образом, перевозка Биртанова транспортом санавиации из Тараза в Нур-Султан была вынужденной мерой, обусловленной сложившейся в стране ЧС, - заключил Бейсекев.

Также этот момент отметил родной брат экс-министра здравоохранения Ержан Биртанова, указав, что тот не желал подвергать риску здоровье премьера, поэтому вынужден был воспользоваться бортом санавиации. При этом использование санавиации было санкционировано непосредственно премьер-министром РК Аскаром Маминым.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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