Предприниматель украл 5,5 млн тенге при строительстве школы в Шымкенте

14 июля 2021, 13:04
Фото: пресс-служба АФМ РК

Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения средств при строительстве школы, сообщает zakon.kz.

Территориальным департаментом АФМ по Шымкенту выявлен факт хищения 5,5 млн тенге, выделенных на строительство средней школы в жилом массиве "Жулдыз". пресс-служба АФМ РК

В ходе следствия установлено, что предприниматель при строительстве школы представил отчеты с недостоверными сведениями о фактически невыполненных работах.

В соответствии с заключением судебной строительно-экономической экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составила около 5,5 млн тенге. Недобросовестный предприниматель, проводивший строительные работы, полностью признал вину и погасил сумму ущерба. пресс-служба АФМ РК

Приговором суда Енбекшинского района он осужден к трем годам ограничения свободы.


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