Предприниматель украл 5,5 млн тенге при строительстве школы в Шымкенте

Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения средств при строительстве школы, сообщает zakon.kz.
Территориальным департаментом АФМ по Шымкенту выявлен факт хищения 5,5 млн тенге, выделенных на строительство средней школы в жилом массиве "Жулдыз". пресс-служба АФМ РК
В ходе следствия установлено, что предприниматель при строительстве школы представил отчеты с недостоверными сведениями о фактически невыполненных работах.
В соответствии с заключением судебной строительно-экономической экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составила около 5,5 млн тенге. Недобросовестный предприниматель, проводивший строительные работы, полностью признал вину и погасил сумму ущерба. пресс-служба АФМ РК
Приговором суда Енбекшинского района он осужден к трем годам ограничения свободы.
Хотите быть в курсе важных новостей?