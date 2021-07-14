Предприниматель украл 5,5 млн тенге при строительстве школы в Шымкенте

Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения средств при строительстве школы, сообщает zakon.kz.

Территориальным департаментом АФМ по Шымкенту выявлен факт хищения 5,5 млн тенге, выделенных на строительство средней школы в жилом массиве "Жулдыз". пресс-служба АФМ РК

В ходе следствия установлено, что предприниматель при строительстве школы представил отчеты с недостоверными сведениями о фактически невыполненных работах.

В соответствии с заключением судебной строительно-экономической экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составила около 5,5 млн тенге. Недобросовестный предприниматель, проводивший строительные работы, полностью признал вину и погасил сумму ущерба. пресс-служба АФМ РК

Приговором суда Енбекшинского района он осужден к трем годам ограничения свободы.