Депутаты Мажилиса в регионах проводят прием граждан по личным вопросам

Какие вопросы волнуют сегодня жителей регионов и как решаются те, которые поднимали казахстанцы ранее, контролируют депутаты Мажилиса в ходе работы в регионах, передает zakon.kz.

Мажилисмены проводят прием граждан, консультируют, а также берут на депутатский контроль те вопросы, которые требуют дополнительной проработки.

В Байзакском районе Жамбылской области к депутату Мажилиса Гульдаре Нурумовой сельчане обратились с вопросами, которые, в частности, касались отсутствия пастбищных земель для выпаса скота, расчетов пособий по уходу за ребенком, получения земельного участка для ИЖС, госпрограмм кредитования. Часть вопросов была решена на месте, по остальным - даны пояснения.

А для жителей Железинского района Павлодарской области основные проблемы, которые требуют скорейшего решения, - это изношенность теплосетей и котельного оборудования, отсутствие качественной питьевой воды в селах с населением менее 500 человек, отсутствие качественной мобильной и интернет связи в селах Актау, Озерное, Жанабирлик, Крупское, Раздельное, Береговое, Урлютюб, Захаровка, Аккайын, Дюсеке, Петропавловка. Депутаты Мажилиса Айгуль Нуркина, Вера Ким и Анатолий Бойчин, которые сейчас работают в регионе, взяли решение этих вопросов на свой депутатский контроль.

В районе Теренкол Павлодарской области главной проблемой остается модернизация и реконструкция водоочистных сооружений и водопроводных сетей в селах Ивановка и Песчаное. Вопрос по реконструкции водопроводных сетей в селе Ивановка уже поднимался сельчанами ранее. Обращение жителей было изучено и включено в Предвыборную программу партии Nur Otan. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, проводится экспертиза, срок завершения которой - 30 июля 2021 года. Полученные замечания по организации строительства, сметной документации, слаботочным сетям, автоматизации, наружным сетям и электроснабжению отрабатываются. Срок реализации проекта намечен на 2022 год.

А в Атырауской области на приеме у мажилисмена Дюсенбая Турганова жители подняли вопросы, касающиеся, прежде всего, рекультивации полей испарения, являющихся источником неприятного запаха. Парламентарий посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод, где ознакомился с ходом реализации проекта TAZALYQ, в который входит и восстановление полей испарения. Руководство завода обещает решить вопрос в запланированные сроки. Кроме того, атыраусцы подняли вопросы повышения цен на продукты питания, оказания социальной помощи, повышения размера пенсий.

В Алматы депутат Мажилиса Канат Нуров провел прием граждан в нескольких районах города. Круг заданных вопросов широк: приватизация социального жилья, проблема с перекупщиками железнодорожных пассажирских билетов, соцобеспечение людей с ограниченными возможностями, строительство реабилитационных центров и др.