Мамин поручил усилить темпы вакцинации в трех областях Казахстана

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, на котором МВК приняла решение об ужесточении карантинных мер в Нур-Султане, Шымкенте и Карагандинской, Атырауской областях, сообщает zakon.kz.

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Премьер-министр дал поручение акиматам регионов усилить темпы вакцинации, особенно в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, - говорится в сообщении primeminister.kz.

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Также глава Правительства поручил акиматам регионов, центральным государственным органам принять все меры по мобилизации ресурсов системы здравоохранения, в том числе обеспечению резервных коек, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и кадров.

Особое внимание уделить работе первичной медико-санитарной помощи.