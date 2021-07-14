Минздрав обновил прогноз эпидситуации в Казахстане

14 июля 2021, 19:15
Фото: pixabay.com

Прогноз эпидемиологической ситуации в Казахстане обновило Министерство здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.

Читайте также: Карантин ужесточат в четырех регионах Казахстана

С учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение "дельта-штамма" КВИ) и охвата вакцинацией министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации, - написал глава Минздрава РК Алексей Цой на своей странице в Facebook.

Читайте также: Какие меры усилили в четырех карантинных регионах

Так, в июле-сентябре 2021 года:

- при пессимистичном сценарии число зарегистрированных случаев составит около 400 тыс. человек (в среднем за сутки более 6 тыс. случаев на пике в августе);

- по реалистичному сценарию прогнозное число зарегистрированных случаев составит около 355 тыс. человек (в среднем за сутки более 5,3 тыс. случаев на пике в августе);

- при оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев составит около 330 тыс. человек (в среднем за сутки около 5 тыс. случаев на пике в августе).

Читайте также: Мамин поручил усилить темпы вакцинации в трех областях Казахстана


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?