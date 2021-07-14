Гульшара Абдыкаликова напутствовала спортсменов, отправляющихся на Олимпиаду

Сегодня, 14 июля, аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась в онлайн-формате с кызылординскими спортсменами, которые примут участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, сообщает zakon.kz.

От Кызылординской области путевку на Олимпиаду получили три спортсмена: заслуженный мастер спорта РК по боксу, серебряный призер чемпионата мира Камшыбек Конкабаев, заслуженный мастер спорта РК по вольной борьбе, серебряный призер чемпионата мира Даулет Ниязбеков и мастер спорта международного класса РК по каратэ-до, трехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Азии Молдир Жанбырбай.

Глава региона отметила, что Олимпийские игры - это большая ответственность и высокая вершина, которую могут покорить только сильнейшие спортсмены.

Недавно Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принял спортсменов, участвующих в Олимпиаде, и пожелал им удачи. На встрече со спортсменами объявлено, что Камшыбеку Конкабаеву доверили держать флаг сборной Казахстана на Олимпиаде в Токио. Камшыбек, Токио - это твой первый опыт участия в Олимпиаде. Благодаря уверенности в своих силах, упорству и силе воли, упорному труду ты получил путевку. Пусть олимпийская медаль станет одним из лучших результатов в твоей спортивной карьере! аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова

В онлайн-формате аким области пожелала удачи Даулету Ниязбекову, который второй раз будет участвовать в Олимпийских играх, и Мөлдір Жанбырбай, впервые выходящей на олимпийские состязания. В качестве памятного подарка о встрече от имени жителей региона трем спортсменам, защищающим честь страны, вручены сертификаты на сумму 500 тыс. тенге.

В свою очередь спортсмены поблагодарили главу региона и земляков за оказанное доверие.

Большое спасибо за поддержку и веру в нас. Со своей стороны хочу отметить, что мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Камшыбек Конкабаев

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.