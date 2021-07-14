Нур-Султан поставил рекорд по числу заражений коронавирусом

Абсолютный рекорд по числу заражений COVID-19 поставил сегодня Нур-Султан. За сутки в столице выявили свыше 1100 положительных. Это четверть всех инфицированных в стране, сообщает zakon.kz.

75% коек, включая городские больницы, заняты. Из-за этого пришлось отменить плановые операции. Чтобы достучаться до горожан медики сняли переполненные стационары на видео, передает КТК.

Боксы и реанимации Нур-Султана переполнены больными. 35 из них в крайне тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ. Медики от них почти не отходят.

Среди инфицированных большое количество детей.



Врачи в который раз напоминают, для того чтобы не рисковать своим и здоровьем близких, нужно вакцинироваться. Других вариантов нет.

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А пока люди думают, властям приходится отдавать городские больницы под ковидные госпитали. Всего их 15, но они уже заполнены на 75%. Рост заболеваемости врачи объясняют прошедшими праздниками и циркуляцией "индийского" штамма коронавируса, который более заразен и агрессивен. А еще немало случаев, когда инфицированные скрывают личности людей, с которыми контактировали.



С момента ввода программы Ashyq люди стали скрывать о том, что они проживают с каким-то определенным количеством людей, они скрывают свои контакты. Они не хотят говорить, потому что знают, что эти близкие контактные получат "желтый" статус и не смогут попасть в какой-то объект или улететь. Позже уже, через некоторое время, выясняется, что, оказывается, они были в контакте. За последние 14 дней у нас порядка 300 таких лиц, которые заболели. зам. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан Жанна Пралиева

И ни один из них не прививался. А власти столицы с ужасом ждут предстоящего праздника. Во вторник казахстанцы начнут отмечать Курбан айт. Врачи просят людей соблюдать санитарные нормы. А религиозный праздник отмечать в окружении самых близких людей.

В последний месяц эпидемиологическая ситуация ухудшается. С каждым днем все больше заболевших людей, тяжелых больных, которые попадают в больницу. На сегодня реанимации заполнены. Мы рекомендуем этот праздник провести в узком кругу, семейном. официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев

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