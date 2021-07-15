Невакцинированным в Шымкенте ограничат допуск на работу

Главный государственный санитарный врач города Шымкент внес изменения в постановление об ограничительных мерах в городе, сообщает zakon.kz.
В тексте говорится, что работникам в не получившим вакцинацию против COVID-19 (за исключением имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших в течение последних трех месяцев) будет ограничен допуск на работу.
Норма распространяется на следующие организации и объекты:
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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