"Красная" зона по COVID-19 увеличилась в Казахстане
15 июля 2021, 08:33
Фото: rg.ru
Кызылординская область перешла из "желтой" в "красную" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 июля 2021 года.
В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматинская и Жамбылская области.
В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.