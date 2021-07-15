"Красная" зона по COVID-19 увеличилась в Казахстане

15 июля 2021, 08:33
Фото: rg.ru

Кызылординская область перешла из "желтой" в "красную" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 июля 2021 года.

  • В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
  • В "желтой" зоне: Алматинская и Жамбылская области.
  • В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.


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