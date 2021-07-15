Твердые, как камень - как выглядят легкие пациентов, умерших от коронавируса

Профессия "реаниматолог" считается одной из самых сложных и стрессовых среди всех врачебных специальностей. Каждая смена - это вызов, который врач бросает смерти, возвращая к жизни больного. Журналист zakon.kz побывала в реанимации алматинского инфекционного модульного госпиталя и выяснила, что происходит за его стенами, и как опасный вирус убивает людей.

Каждый день Министерство здравоохранения публикует цифры по заболевшим и умершим. Что стоит за этими цифрами, понимаешь, только оказавшись на территории госпиталя для лечения больных коронавирусом. Ежедневно машины скорой помощи доставляют сюда до сорока пациентов.

Инфекционный модульный госпиталь в Алатауском районе Алматы открылся в апреле 2020 года. Новое медучреждение является филиалом №1 городской клинической инфекционной больницы имени И.С. Жекеновой. Госпиталь расположен вдали от городского шума и магистралей. Вход и въезд на его территорию посторонним строго воспрещен. Кругом дежурит охрана.

Госпиталь рассчитан на 280 мест. У нас в отделении 28 реанимационных коек. В данный момент в реанимации находится 21 пациент в крайне тяжелом состоянии, - рассказывает врач-реаниматолог Даурен Зиабеков, пока мы проходим вдоль блоков до небольшого дворика "чистой", или "зеленой" зоны.

Одно из помещений "зеленой" зоны напоминает ординаторскую. Здесь медики могут передохнуть после смены, перекусить, переодеться.

Вся одежда у нас стерильная. Перед каждым выходом на смену - новый комплект: хлопковые штаны и рубаха под защитным костюмом, косынка, очки, респиратор, бахилы, перчатки. Все должно быть надежно закреплено скотчем, без зазоров. Мы одеваемся и выходим в "грязную" ("красную") зону. После смены при выходе из "грязной" зоны одежда кварцуется и обеззараживается, а мы принимаем душ, - делится Даурен Зиабеков, переодеваясь в защитный костюм, - через несколько минут ему вновь предстоит отправиться к тяжелобольным.

В отделении реанимации - 14 врачей-реаниматологов. Медперсонал работает сутки через трое. В реанимационных палатах дежурит по два врача. Но после дежурств смена не заканчивается. Реаниматологи приступают к другой работе - за компьютером: корректируют истории болезни пациентов, отвечают на телефонные звонки их родственников.

Заведующий реанимацией Ерболат Абдкереев рассказывает, что в реанимации в основном работают мужчины, потому что работа физически сложная, ведь часто приходится иметь дело с пациентами с большим весом.

Пациенты не остаются без присмотра. Врачи в палатах находятся непрерывно. В каждом зале дежурят по три медсестры. Всем пациентам делают вибромассаж, чтобы кровообращение не нарушалось. Санитары меняют лежачим больным памперсы, через каждые два часа переворачивают их, потому что в одном положении лежать нельзя. Производят гигиеническую обработку пациентов, протирают их раствором водки с шампунем, который приносят родственники, - это средство убивает бактерии и предупреждает появление пролежней, - говорит Ерболат Абдкереев.

За все время работы госпиталя случаев заражения, а тем более летальных, среди медперсонала не было. Все сотрудники больницы вакцинированы. Каждые 14 дней они сдают ПЦР-тесты.

В отделение реанимации поступают больные не только с коронавирусом. В закрытых боксах лежат пациенты с отрицательными и сомнительными ПЦР-тестами. Как правило, результаты их КТ показывают вирусную пневмонию - в обычных стационарах таких больных не принимают. Есть и те, у кого имеются сопутствующие заболевания: инфаркты, инсульты, заболевания печени и почек. Безусловно, при COVID-19 любые заболевания могут обостриться, и их наличие отягчает лечение КВИ.

У нас был мужчина с циррозом печени, но это заболевание его не беспокоило, пока он не заболел коронавирусом. Из-за КВИ цирроз обострился, и, к сожалению, спасти нам его не удалось, - вспоминает доктор.

К каждому пациенту в модульном госпитале применяется индивидуальный подход. Люди по-разному реагируют на вирус: все зависит от иммунитета и сопутствующих заболеваний. Лечение проводится строго по протоколу, и от себя врачи не имеют права делать назначения. Особо тяжелых пациентов переводят на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и в первые сутки вводят их в медикаментозный сон - искусственную кому.

После нескольких суток медикаментозной комы пациента пробуждают. Если он готов дышать самостоятельно, трубку убирают, и дальше человек дышит уже через маску. Некоторым пациентам приходится ставить трахеостому. В госпитале есть своя кислородная станция, и каждая койка оборудована консолью, которая подключена к кислороду.

Доктор поделился и печальными фактами о том, как пациенты уходят из жизни.

Смертельный вирус разрушает изнутри все сосуды легких, альвеолы слипаются, и в легкие не поступает кислород. Образуются рубцы - фиброз, а затем и некроз - омертвление тканей. Искусственная вентиляция легких, гормональная терапия в данном случае не дает никакого эффекта. Из-за пораженных фиброзом легких от нехватки кислорода у больного начинается беспокойство. В этом состоянии нехватка воздуха нарастает. Если наблюдается гипоксия в течение 3-5 минут, может произойти отек головного мозга и вирусная интоксикация. В момент ухода человек уже не находится в сознании.

Пораженные легкие умершего от коронавируса увеличиваются в весе. При вскрытии они абсолютно безвоздушные, плотные, как камень, переполненные кровью. Кровоизлияние происходит в мелкие кровеносные сосуды и альвеолы, образуя тромбы. Легочная ткань на разрезе имеет ячеистый вид, чем-то напоминающий пчелиные соты. С поверхности разреза стекает очень много жидкости. Гораздо больше, чем при обычной пневмонии. Эта жидкость имеет серо-коричневый цвет.

Тело умершего обрабатывают специальными веществами, заворачивают и отправляют спецтранспортом на вскрытие в центральный городской морг, чтобы подтвердить причину смерти. Там тело вновь обрабатывают, так как оно еще заразно. Родственники некоторых умерших по религиозным причинам отказываются от вскрытия.

После вскрытия тело заворачивают в полиэтилен и выдают родственникам для захоронения. Открывать его запрещено. Чтобы проконтролировать этот момент, при похоронной процессии дежурит представитель акимата или СЭС.

По словам реаниматологов, стопроцентное поражение легких - это еще не приговор, если вовремя скоординировать лечение и провести оксигенотерапию с применением кислорода. Конечно, в таких случаях лечение и реабилитация пациента займет больше времени. Обычно пораженные легкие восстанавливаются от трех месяцев и дольше.

У нас были пациенты, которые умирали с 10% поражением легких. Все индивидуально. Был 36-летний мужчина, который поступил к нам с 10% поражения, но болезнь быстро прогрессировала, и оно достигло 100%. Дважды была остановка сердца. Пациент лежал у нас 86 дней и выздоровел, - рассказывает Ерболат Абдкереев.

Даже в особо тяжелых случаях врачи борются за жизнь пациента до конца. Доктор вспоминает 96-летнего больного, жизнь которого пытались спасти в течении 94 дней, - к сожалению, не удалось. Другой пациент, в возрасте 72 лет, лежал 84 дня. Он был в очень тяжелом состоянии, но, к счастью, выздоровел и выписался домой.

Если сравнить статистику по числу умерших и выздоровевших прошлого года и этого, то в этом году выздоровевших намного больше. А за последние две недели летальных случаев среди пациентов у нас не было. Большинство из них выписываются домой, восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни.

Доктор признается, что, с одной стороны, по сравнению с прошлым годом работать стало чуть легче: все-таки опыт уже есть, а это очень важно. Врачи госпиталя постоянно совершенствуют свои знания. Сами готовят презентации о новшествах в лечении КВИ, проводят онлайн-конференции с зарубежными коллегами. Но из-за мутировавших штаммов "тяжелых" больных становится все больше.

Большинство пациентов поступают в госпиталь не вакцинированные - таких 95%. По словам медиков, болезнь у них протекает сложнее, и в клинике они проводят больше времени.

С коронавирусом к нам поступают и вакцинированные пациенты, но они легче переносят болезнь. Летальных случаев среди них не было. Вакцинация - это один из способов избежать тяжелого течения болезни. Конечно же, как рекомендует ВОЗ, необходимо и ношение масок, обработка рук, соблюдение социальной дистанции. Еще бы мы порекомендовали вести здоровый образ жизни и поднимать иммунитет, – резюмирует заведующий реанимацией Ерболат Абдкереев.

Алена Мирошниченко