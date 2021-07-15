Почти 10 тысяч человек уехали из Казахстана за полгода

По информации Бюро национальной статистики, за 6 месяцев в Казахстан прибыло 3662 человека, число выбывших составило 9862 человека, сообщает zakon.kz.

Сальдо миграции составило -6200 человек, - говорится в отчете.

Как отмечается, основной миграционный обмен страны происходит со странами СНГ.

Доля прибывших из стран СНГ составила 84,3%, выбывших - 82,1% от общего числа мигрантов.

Между тем численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, увеличилась на 23,5%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны: городах Алматы (11 647 человек), Нур-Султан (8920 человек), Шымкент (7342 человека) и Мангистауской области (327 человек).